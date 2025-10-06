/ / (video) EL GOBERNADOR ZDERO ANUNCIÓ LA RUTA AL IMPENETRABLE: MIRAFLORES - LAS HACHERAS

”El próximo miércoles estará en Miraflores una delegación de FONPLATA para analizar los avances del proyecto y su financiamiento. Esta obra es estratégica para integrar el norte provincial y potenciar su crecimiento productivo”, destacó el Gobernador Zdero.

Durante la jornada, el Gobierno provincial también realizó la entrega de títulos de propiedad administrativa a productores rurales de la zona, en el marco de la Ley N°471-P, garantizando seguridad jurídica a quienes desde hace años trabajan y producen en tierras públicas.

Asimismo, el primer mandatario provincial hizo entrega de la Resolución N°1043, del Instituto de Tierras Fiscales, que ratifica la posesión y uso del predio del frigorífico municipal, asegurando su funcionamiento para el desarrollo de actividades laborales y productivas. Acompañaron al gobernador el intendente Rafael Frías, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales Ana María Canata, autoridades locales, y provinciales.

Zdero: “Esta gestión busca proyectar un Chaco con futuro y orden”

Durante su discurso, el gobernador agradeció el acompañamiento de las instituciones, intendentes y legisladores presentes, y destacó “el respeto a quienes hicieron historia y a quienes todos los días hacen que Miraflores salga adelante”. “Sabemos que hay dificultades, pero el Chaco tiene la definición de hacer lo que hay que hacer. Esta gestión busca ordenar y proyectar una provincia con futuro”, afirmó Zdero.





En materia educativa, el mandatario recordó la distribución de 300.000 libros en toda la provincia y reafirmó su decisión de garantizar una educación de calidad, al señalar: “Vamos a hacer lo necesario para que nuestros chicos tengan capacidad de futuro. Queremos que aprendan, lean, escriban e interpreten mejor”. Finalmente, Zdero aseguró que su gestión seguirá trabajando “con respeto, humildad y generosidad para construir un Chaco próspero y con oportunidades para todos”.

Rafael Frías valoró el acompañamiento de las autoridades provinciales

El intendente Rafael Frías celebró el aniversario junto a la comunidad y valoró el acompañamiento de las autoridades provinciales. “Miraflores nació del trabajo, del sacrificio y de la unión entre pueblos originarios, criollos e inmigrantes. Hoy somos una localidad pujante, que se fortalece con el esfuerzo diario y el compromiso de seguir creciendo juntos”, concluyó.

Periodismo365