/ / SÁENZ PEÑA: RIGE ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS, GRANIZO Y FUERTES VIENTOS

En la mañana de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por tormentas, lluvias y fuertes vientos para gran parte del interior provincial.

El organismo oficial del clima anticipa que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta Amarillo por viento

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h

Periodismo365