/ / SUDOESTE CHAQUEÑO: SAMEEP AVANZA EN LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO DE BOMBEO QUE BENEFICIARÁ A 6 LOCALIDADES

Esta nueva bomba reforzará el suministro de agua potable hacia las localidades de Villa Ángela, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, a través del Primer Acueducto del Interior.

Las tareas están a cargo de agentes de la Gerencia de Electromecánica, en conjunto con la oficina técnica y los departamentos Electromecánica y Acueductos de la Gerencia de Producción. Actualmente, los equipos se encuentran realizando los trabajos de colocación de anclajes que permitirán la instalación del nuevo sistema de bombeo.

El presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez, destacó el compromiso institucional para fortalecer la infraestructura hídrica de la provincia: “Se está trabajando en la instalación de un nuevo equipo de bombeo y se acondicionan otros con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable en el interior provincial, teniendo en cuenta la proximidad de la temporada estival. Estas acciones se pueden llevar adelante gracias a la gestión y al apoyo permanente del gobernador Leandro Zdero, del ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, y del trabajo del actual Directorio del organismo”.

El ingeniero Diez explicó que la bomba a instalar cuenta con una capacidad de 1.000 m³/h, lo que permitirá reforzar la distribución y mejorar la presión en todo el sistema que abastece al sudoeste chaqueño.

Por su parte, el gerente de Electromecánica, Ing. Mario Moreira, remarcó:

“Siguiendo los lineamientos del Directorio de Sameep, encabezado por el presidente Nicolás Diez, y con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable, se están realizando los trabajos preliminares para instalar un nuevo equipo de bombeo sobre la Cisterna de Sáenz Peña. Esta bomba será de suma importancia para fortalecer el sistema de distribución hacia las localidades del sudoeste provincial”, concluyó.

Periodismo365