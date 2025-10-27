/ / TRUMP FELICITÓ A MILEI POR SU "VICTORIA APLASTANTE" EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS: "¡ESTÁ HACIENDO UN TRABAJO EXCELENTE!"

Trump felicitó a Milei tras el triunfo de su partido en las elecciones legislativas de Argentina de 2025.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria aplastante en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, dijo Trump en una publicación en Truth Social este lunes.

El mandatario agregó en otro mensaje que Milei “nos está haciendo quedar bien”. Además, compartió una publicación de un periodista de Florida que destaca su intervención en el proceso electoral: “El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘difíciles’ porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump. ¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un buen desempeño!”

Milei respondió en X a los mensajes del mandatario estadounidense. “Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”, dijo.

A principios de este mes, la Casa Blanca ofreció a Argentina un rescate de US$ 20.000 millones, en forma de un canje de divisas, para ayudar al país a evitar el colapso financiero. Pero tras anunciar el acuerdo, Trump dejó claro que la oferta era condicional y dependía de que Milei, un estrecho aliado de Trump, permaneciera en el poder. Posteriormente, el Tesoro estadounidense comenzó a comprar directamente pesos argentinos para ayudar a sostener el valor de la divisa, que mantenía su volatilidad ante la incertidumbre electoral.

Fueron días en los que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, publicó varios mensajes de respaldo a Milei para llevar calma a los mercados. Tras conocer los resultados del domingo, el funcionario consideró que el presidente de Argentina obtuvo “un mandato renovado” para la aplicación de sus reformas, según dijo en X. “Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, agregó.

FUENTE Y FOTOS: CNN



