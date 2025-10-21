/ / UN ALBAÑIL DE SÁENZ PEÑA GANÓ MÁS DE $80 MILLONES EN LA QUINIELA POCEADA

Lotería Chaqueña sigue pagando premios millonarios de la Quiniela Poceada y en esta ocasión los afortunados fueron una vecina de General San Martín y un ciudadano de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Sus números de la suerte fueron 05, 12, 43, 56 y 89, producto de una combinación manual, lo que le permitió a esta mujer de 51 años ser la única ganadora del premio mayor durante el sorteo de pasado 16 de octubre, alzándose así con una suma de 213.616.497 pesos.

El otro ganador es un albañil oriundo de Sáenz Peña, que sumó los cinco aciertos durante la edición del sábado pasado. Sus números ganadores fueron el 19, 27, 46, 65 y 78. Esta combinación, registrada en la Sub-Agencia 199/01 de Sonia Carol, le permitió a este vecino de la ciudad llevarse un premio acumulado de 80.688.765 pesos, con el cual tiene pensado invertir en algún emprendimiento, según reveló.

Periodismo365