/ / (video) SALTA: "COIMEROS, LADRONES". OLMEDO Y "LA PEPONA" FUERON REPUDIADOS EN PLENA PEATONAL

El acto de campaña realizado por La Libertad Avanza en la peatonal de la ciudad fue empañada por gritos que remitían a los distintos escándalos libertarios.

En horas de la tarde, La Libertad Avanza desplegó a sus militantes en la zona de la plazoleta IV Siglos. Allí también aparecieron dos referentes del espacio que lideran Javier y Karina Milei: nada menos que Alfredo Olmedo e Iñaki "La Pepona" Gutiérrez.

En #Salta atendieron a la pepona Iñaki y a Olmedo, que todos los días hace mérito para ser el más desagradable. Hay esperanza... pic.twitter.com/CiEWmJY7BM — angrytwitt (@angrytwittok) October 16, 2025

El problema empezó cuando varias personas ajenas a la fe libertaria comenzaron a gritar contra los dirigentes de Milei. Coimeros, ladrones y narcos fueron algunos de los calificativos que Olmedo y La Pepona debieron soportar. Por momentos, los gritos en contra parecían más fuertes que los propios elogios de los convencidos. ¿Fue una señal de lo que vendrá en las urnas?

FUENTE, MULTIMEDIA Y FOTOS: Diario Cuarto