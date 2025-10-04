/ / (videos) SANTA FE: POR INCIDENTES CON HUEVAZOS Y EMPUJONES, MILEI SUSPENDIÓ CAMINATA Y ACTO DE CAMPAÑA ELECTORAL

La visita fallida de Javier Milei en Santa Fe trajo manifestaciones, incidentes y cambios en su agenda. El Presidente se movilizó inmediatamente a Entre Ríos, donde continuará con su actividad de campaña en las provincias

El presidente Javier Milei tuvo este sábado una visita fallida a la ciudad de Santa Fe, donde una fuerte manifestación de repudio obligó a cancelar la caminata proselitista que tenía previsto realizar y a modificar drásticamente su agenda de campaña. El mandatario, que llegaba en el marco de una gira por el Litoral, terminó recluido en un hotel, desde donde apenas pudo saludar a un grupo de militantes antes de partir rápidamente hacia Paraná.

Todo esto ocurrió luego de una semana en la que el foco estuvo en el diputado José Luis Espert, y el escándalo que lo vincula con el narcotráfico y lavado de dinero. En esa línea, el legislador confirmó que sigue dentro de la campaña electoral y Milei, por su parte, calificó el hecho como una operación del kirchnerismo.

Escala en Paraná con Frigerio y más protestas

Ya en Paraná, la agenda presidencial prevé una caminata por la Costanera junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza, que culminará con un acto central junto al gobernador Rogelio Frigerio, en una nueva muestra de sintonía entre ambos.

No obstante, el escenario de conflictividad social parece replicarse en la capital entrerriana, donde también se anunciaron manifestaciones en repudio a la visita del primer mandatario, anticipando un cierre de gira de campaña marcado por la polarización y la tensión en las calles.

El itinerario original contemplaba una recorrida por la Peatonal San Martín, el corazón comercial de la capital provincial, junto al principal candidato a diputado de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini. Sin embargo, el plan se vio frustrado por una masiva concentración de manifestantes que se movilizaron en rechazo a su presencia y a las políticas de su gobierno.

Ante el tenso clima social, el equipo de seguridad presidencial tomó la decisión de cancelar la caminata y trasladar al Presidente directamente a un hotel ubicado en la zona del Puerto de la ciudad. La noticia del cambio de locación provocó que las columnas de manifestantes comenzaran a marchar hacia el nuevo punto de encuentro, generando una situación de gran incertidumbre en los alrededores del hotel. Finalmente, Milei optó por salir a la puerta del establecimiento, saludar a los pocos simpatizantes libertarios que habían logrado llegar hasta allí y emprender viaje de inmediato hacia la provincia de Entre Ríos.

