/ / "NARCO, MENTIROSO Y CHANTA": DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN A ESPERT

“Narco, mentiroso y chanta” fueron las duras críticas de la oposición a José Luis Espert tras admitir que recibió pagos de Fred Machado.

Luego de conocerse un video en el que José Luis Espert admitió que recibió una transferencia de US$ 200.000 que hizo una de las compañías del grupo empresarial de Federico "Fred" Machado, dirigentes de todo el arco político salieron al cruce del candidato a diputado por La Libertad Avanza, a quien calificaron como "narco, mentiroso y chanta".

"Seis minutos de video para VOLVER A MENTIR. Primero: está probado que el vínculo con Machado no fue solo ese viaje, hubo al menos 35 más", apuntó el candidato a diputado nacional de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires Itai Hagman en respuesta al posteo que realizó Espert cerca de la medianoche para dar su versión de los hechos.

En su publicación, Hagman retrucó: "Segundo: Las empresas mineras son justamente una de las formas con las que Machado lava la guita narco, en particular la de Guatemala. Tercero: ¿Cobró 200 mil dólares de adelanto por una consultoría? Se piensa que somos todos pelotudos? ¿Podría mostrar el contrato? ¿Y encima no hizo el trabajo y se quedó la guita? Es literalmente la peor defensa de la historia".

"O sea, a Espert le pagaron 200 mil dólares por adelantado, por un trabajo que nunca se hizo y en donde nunca nadie le pidió devolución del dinero. Y lo cuenta después de balbucear en televisión abierta dos días seguidos. Narco, mentiroso y chanta", sentenció el candidato a senador nacional de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires Agustín Rombolá.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

Al explicar el nexo con Fred Machado, hoy investigado por la Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, Espert indicó: "Fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado". Acto seguido, el candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires explicó que los pagos que le hicieron "no fueron de campaña ni en ejercicio de la función pública", sino producto de su "actividad privada".

En ese contexto, la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó: "El horario en que Espert publica el video ya lo hace sospechoso. No buscó un horario central, visible, para que se vean sus explicaciones, sino todo lo contrario".

"Cárcel o baja", sentenció Bregman al compartir el video que publicó Espert, resignificando a la clásica frase del candidato libertario de "cárcel o bala". También se sumó a las críticas el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad Nicolás Del Caño: "¿Pegó una changuita de 200 mil dólares, cobró por adelantado y no hizo el trabajo?".

¿Pegó una changuita de 200 mil dólares, cobró por adelantado y no hizo el trabajo? https://t.co/ybJ1QmAqcZ — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 3, 2025

En ese contexto, el exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, habló de "la estrepitosa caída de un canalla como Espert", la cual es "una gran victoria de la democracia". "Sea o no candidato, su arrogancia, su estupidez y su carrera política han terminado entremezcladas con la delincuencia y el narcotráfico", disparó el exfuncionario nacional, quien le agradeció al candidato a diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois por su denuncia judicial.

En esa línea, Avelluto destacó: "Podemos tener muchas diferencias. Pero compartimos un acuerdo: en nuestra democracia no debe haber espacio para que el narcotráfico financie la política". Retomando la defensa de Javier Milei, quien dijo que la denuncia contra Espert se trataba de "chimentos de peluquería", la diputada nacional por la Coalición Cívica Paula Oliveto apuntó: "¿Chimentos de peluquería? ¿Operación? Es sencillo: que Espert muestre cómo facturó esta supuesta consultoría".

"¿Será que Machado le habrá pagado viajes al exterior? ¿Lo habrá visto muchas veces y decidía en la campaña? El cuento del ingenuo no alcanza, acá hacen falta explicaciones. Basta de mugre en la política", arremetió Oliveto.

¿Chimentos de peluquería? ¿Operación? Es sencillo: que Espert muestre cómo facturó esta supuesta consultoría. ¿Será que Machado le habrá pagado viajes al exterior? ¿Lo habrá visto muchas veces y decidía en la campaña? El cuento del ingenuo no alcanza, acá hacen falta… — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) October 3, 2025

FUENTE Y FOTOS: Clarín

A través de su cuenta de X, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz sentenció: "𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓 𝐃𝐄 𝐆𝐔𝐀𝐓𝐄𝐌𝐀𝐋𝐀 𝐀 𝐆𝐔𝐀𝐓𝐄𝐏𝐄𝐎𝐑. Cada vez que Espert aclara, oscurece". Y arremetió: "Narcos, estafadores y mafia del oro… Presidente Milei, ¿𝐄𝐧 𝐬𝐮 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 '𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐞, 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐠𝐚'? Y Espert, que vive repitiendo '𝐜𝐚́𝐫𝐜𝐞𝐥 𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐚' para los delincuentes… ¿qué propondrá para su propio prontuario?".