Ahora los trabajadores consideran como un “error” haber recibido al Presidente con los brazos abiertos.

Poco más de un mes después de la visita del Presidente Javier Milei, la empresa de tecnología Newsan, ubicada en Ushuaia, Tierra del Fuego, anunció el despido de 150 operarios, a lo que en las últimas horas se sumó otra tanda de 50 trabajadores vinculados a la prestación de servicios como limpieza y gastronomía.

Juan José Zuñiga, trabajador de la empresa, actualmente licenciado durante seis meses junto a otros compañeros, aseguró en declaraciones a AM750 que el objetivo de la empresa, propiedad de Nicky Caputo, el mejor amigo de Mauricio Macri, es precarizar los convenios laborales para reducir los costos de contratación.

Los despidos llegan exactamente un mes después de la visita del presidente Javier Milei a la planta ubicada en la capital fueguina, donde destacó el modelo productivo como un “ejemplo” de lo que necesita Argentina.

Según Zuñiga, ahora los trabajadores consideran como un “error” haber recibido al Presidente con los brazos abiertos. "La empresa se viene manejando hace bastante muy mal. Suele despedir gente. Pero ahora estamos más complicados. Porque en nuestro sector no habían tocado nada, pero esta vez nos sacaron a todos los trabajadores", afirmó sobre el rubro de los gastronómicos.

Y explicó de forma clara qué hay de fondo: "Están queriendo precarizar los convenios colectivos de trabajo para bajar los costos laborales. Te saca de los convenios colectivos, saca a los operarios, lo meten en un plan joven que inventaron ellos y cobran 800 mil pesos. Lo mismo hace con los trabajadores de cocina".

Sobre los gastronómicos en particular, dijo que "quieren poner en el convenio del UOM y que cobren lo mismo. Todos los que trabajan en la planta, pagarles esa plata para que vayan a laburar. Y perdés todos los derechos que se han conseguido", se lamentó.

Según Zuñiga, esto ocurre con la doble complicidad del Gobierno y del sindicato: “Yo soy parte de la comisión directiva de UTHGRA acá en Tierra del Fuego y estamos haciendo todo lo legal. Pero hay una complicidad por parte de la UOM Ushuaia”.

“Nunca hicieron nada. Nosotros nos presentamos cuando despidieron a trabajadores. Y estaban en modo patovica cuidando las plantas para que los trabajadores gastronómicos no entren. Y este manoseo, que se dejen echar los trabajadores, a un mes de que vino el Presidente, habla del sindicato”, afirmó.

Tras lo que finalizó: "Yo creo que los trabajadores deben estar arrepentidos de haberlo recibido. Porque muchos lo votaron y ahora se están dando cuenta de lo que están pasando. Y nosotros lo vemos día a día. Los despidos acá están terribles. Los empresarios despiden a dirigentes sindicales. Se está yendo de las manos la situación laboral en todos los rubros".

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales