También llamó a una consulta en período de 15 días. El nuevo esquema regirá a partir de 2026.

La Secretaría de Energía detalló el nuevo esquema para los subsidios, en donde dejará de existir la segmentación por niveles N1, N2 y N3; el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados.

El comunicado hizo hincapié sobre la irregularidad del sistema subsidiario, en donde 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, y entre ellos habían 370.000 solicitudes que figuraban a nombre de personas fallecidas. Además, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo quienes recibían subsidios como si fueran de ingresos bajos.

Nuevo esquema

El nuevo diseño se dividirá en dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Pasarán a haber solamente dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

Hogares con subsidios: recibirán una bonificación sobre el valor de la energía.

Hogares sin subsidios: abonarán el costo pleno del servicio.

Este nuevo esquema será sometido a una consulta pública con el fin de “poner en conocimiento de todos los interesados los antecedentes pertinentes y el análisis realizado por la Autoridad de Aplicación, de manera de asegurar la participación ciudadana previa a su aprobación”.

Mediante la Resolución 484/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, y a la que obtuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se informó que aquellas personas que estén interesadas en presentar sugerencias, observaciones y/o comentarios dispondrán de un plazo máximo de 15 días hábiles administrativos.

La secretaría que dirige María Tettamanti detalla que la ayuda estará focalizada en hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalente a $3.641.397. En cuanto a las personas que ya se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán hacerlo nuevamente: su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Con este nuevo esquema, se incorporan 3.364.065 de usuarios que provienen del Programa Hogar, y pasarán a recibir el subsidio “bajo reglas más claras y homogéneas”, manteniendo la protección del Estado y ganando previsibilidad sobre el impacto del consumo en su factura.

Para los usuarios de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos deberán esperar hasta enero para inscribirse al formulario. El mismo se encuentra disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

Electricidad

Los hogares que califican para ser subsidiados tendrán una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh (kilovatio-hora) mensuales en los meses de mayor demanda, y de 150 kWh en los meses templados.

Gas

En gas por redes, el 50% de subsidio se concentrará solamente entre abril y septiembre, que son los meses de mayor consumo, mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidio. Los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región.

De forma extraordinaria, y solo durante 2026, se incorporará una bonificación extraordinaria del 25% en enero para ambos servicios. Será del 75% el subsidio total en electricidad, mientras que en gas la bonificación será del 25%. Energía detalla que ese componente adicional “se irá reduciendo mes a mes”, hasta desaparecer por completo en diciembre del año próximo.

“Con este paso, el Gobierno Nacional reafirma su decisión de ordenar la política de subsidios energéticos, cuidar la plata de los argentinos y avanzar hacia un sistema más justo, transparente y sostenible, en el que la ayuda social deje de ser un beneficio generalizado y vuelva a cumplir su función esencial: proteger a los usuarios residenciales vulnerables, bajo un esquema claro y con mayor previsibilidad en el impacto de las facturas a lo largo del año”.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas



