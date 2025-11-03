El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informa que se encuentran en su etapa final las obras de construcción de nuevos hogares en la localidad de Presidencia de la Plaza, correspondientes al Plan Provincial de Viviendas.

Esta iniciativa busca garantizar que las familias de la localidad tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Entre los requisitos establecidos para participar en el sorteo, se destaca que los ingresos comprobados por grupo familiar deben ser superiores a los 950 mil pesos. Esta medida, asegura que las casas se destinen a quienes realmente las necesiten y puedan mantenerlas.

El IPDUV reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de los chaqueños, trabajando incansablemente para que cada vez más familias cuenten con un hogar propio. Para más información, se invita a la comunidad a visitar el sitio web del organismo o comunicarse a través de los canales oficiales.

Periodismo365



