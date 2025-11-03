En medio de la crisis interna y los cambios en su Gabinete, el Presidente busca mostrarse en un escenario internacional junto a Donald Trump, María Corina Machado y Lionel Messi.

Según trascendió, Milei tomará juramento a Adorni el próximo miércoles al mediodía en la Casa Rosada y, apenas unas horas después, partirá rumbo a Miami. En el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, compartirá escenario con figuras como Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt, Rafael Nadal, Will Smith y Jamie Dimon, entre otros. El encuentro será moderado por Bret Baier, conductor de la cadena Fox News.

Desde la Casa Rosada aclararon que no está prevista una reunión formal con Trump, aunque no descartaron un breve intercambio en los pasillos del foro, como ya ocurrió en encuentros anteriores. El expresidente estadounidense mantiene una relación cordial con Milei, a quien felicitó en varias oportunidades por sus políticas “libertarias”.

El viaje ocurre en un contexto de turbulencias políticas internas. La renuncia de Francos, motivada por “trascendidos persistentes” sobre su salida, dejó vacante el Ministerio del Interior, mientras en el entorno presidencial continúa la incertidumbre sobre el futuro de Santiago Caputo, principal asesor y estratega político del mandatario. Entre los suyos crece el reclamo para que asuma un rol formal en el Gobierno y deje atrás su influencia desde las sombras.

En Balcarce 50, el equipo de comunicación prepara el viaje como una oportunidad para reposicionar al Presidente en la escena global y mostrar, puertas adentro, que Milei mantiene respaldo internacional pese a la crisis de gabinete que sacude a su administración.

FUENTE Y FOTOS: Crónica



