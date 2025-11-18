El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que la construcción del nuevo edificio del Insssep avanza a buen ritmo y ya alcanza un 20% de ejecución. La obra se desarrolla en el predio del ex Hospital Pediátrico, de la ciudad de Resistencia.

La centralización de servicios no solo permitirá mejorar la atención a los afiliados, sino también generar un importante ahorro para el Estado provincial al eliminar costos de alquiler de múltiples dependencias.

El edificio contará con:

-Planta baja, con acceso vehicular y peatonal, estacionamiento, recepción, sala de espera, farmacia, enfermería y sanitarios.

-Tres niveles superiores destinados a oficinas administrativas.

-Núcleo de escaleras y ascensores, montacargas de servicio, office en cada planta y sala de máquinas.

Además de mejorar las condiciones laborales del personal y elevar la calidad del servicio para los afiliados, la obra genera empleo directo e indirecto y constituye una inversión estratégica para la ciudad y la provincia.

Periodismo365