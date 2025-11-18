El gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el pago del Refrigerio para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial, que se abonará este jueves y se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

“Con transparencia, podemos cumplir con el pago, una vez más, del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, añadió el funcionario de Hacienda y Finanzas. Como es habitual, los trabajadores podrán acceder a los beneficios del Refrigerio a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

