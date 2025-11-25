El Ministerio de Educación de la provincia dio a conocer el Calendario Escolar Básico 2026, que establece los días efectivos de clases en concordancia con lo que establece la Resolución del Consejo Federal de Educación 484/2024, con el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo.

En este sentido, la ministra Naidenoff afirmó que “el ministerio renueva para el año que viene el desafío de seguir intensificando los aprendizajes para lograr la fluidez lectora, la comprensión de textos y la resolución de problemas matemáticos de todos los estudiantes”.

Cabe señalar que el presente ciclo lectivo finalizará el 28 de noviembre con el cierre del segundo cuatrimestre para los estudiantes de todos los niveles y modalidades. En tanto que el 19 de diciembre terminará el período de evaluación en todos los niveles y modalidades; y el 23 de ese mes será el cierre de las actividades escolares.

Cronograma del Calendario Escolar 2026

El 23 de febrero del año que viene, se iniciará el período escolar con la presentación de la primera obligación a sus lugares de trabajo de los supervisores, personal directivo, docentes, bibliotecarios, administrativos y no docentes en las instituciones de todos los niveles y modalidades. En tanto que el 2 de marzo, comenzará el ciclo lectivo 2026 con el inicio de las clases en las instituciones de nivel Primario; el 3 del mismo mes será el turno de los jardines de infantes. Y el 12 de marzo, comenzarán las clases en escuelas secundarias de la provincia. El 6 de abril iniciarán las clases los institutos de Educación Superior.

Vacaciones de invierno

El Calendario Básico Escolar 2026 determina que el receso escolar de invierno en todos los niveles y modalidades será del 20 al 31 de julio, con reanudación de las actividades el 3 de agosto. El 30 de noviembre finalizará el segundo cuatrimestre, mientras que el 18 de diciembre está prevista la culminación del ciclo lectivo de todos los niveles y modalidades. El 23 de diciembre del próximo año será la evaluación y cierre escolar.

