El Gobierno provincial informó el cronograma de pagos de haberes del mes de noviembre, que se realizará los días martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 2025.

El Gobierno del Chaco recuerda que el cronograma se organiza con el propósito de garantizar un proceso ordenado, ágil y seguro para todos los trabajadores y jubilados de la provincia.

