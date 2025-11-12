El intendente Bruno Cipolini recibió la visita protocolar del Embajador de la República de Serbia, Veljko Lazić y al Cónsul del Cuerpo Diplomático de la República del Paraguay, Fabio López Rivero.

























































El intendente Cipolini agradeció la visita de las autoridades y destacó el valor de estos lazos de cooperación que fortalecen la proyección de Sáenz Peña a nivel regional e internacional. En la oportunidad se contó, también, con la presencia del secretario de Relaciones Institucionales del Municipio, Eduardo Molina, representantes de la Colectividad Paraguaya en la ciudad y Marta Capitanich, Cónsul honoraria de Serbia en Sáenz Peña.

Periodismo365