El gobernador Leandro Zdero fue recibido en la Embajada de Argentina en España, por Wenceslao Bunge Saravia, quien expresó su disposición para articular acciones que fortalezcan el crecimiento y desarrollo del país, y en particular de la provincia del Chaco.

El gobernador Zdero también destacó la importancia de este tipo de gestiones y remarcó:

“Contar con el respaldo y acompañamiento de la Embajada nos permite fortalecer los vínculos con España, avanzar en proyectos estratégicos y generar más oportunidades para la provincia del Chaco y sus ciudadanos.”

Por su parte, Bunge Saravia transmitió su compromiso de trabajar conjuntamente con el gobierno chaqueño para facilitar iniciativas que contribuyan al crecimiento y al posicionamiento de la provincia en el plano nacional e internacional.

Esta reunión se enmarca dentro de la agenda de la misión institucional de Zdero en España, orientada a atraer inversiones, consolidar relaciones internacionales y promover proyectos que impulsen el desarrollo productivo y social de la región.

Periodismo365