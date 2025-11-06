Jamie Dimon tiró esa frase explosiva, horas antes de coincidir con Mieli en Miami. Calificó a la economía argentina como "problemática" y postergó la "transformación" para un segundo mandato de Milei.

Dimon realizó esta explosiva declaración a horas de cruzarse con el presidente Milei en un foro de negocios en Miami. Todo un gesto. "Quizá no sea necesario emitir deuda", dijo. La frase de Dimon no es casual. Desde que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la operación, el CEO del JP Morgan maniobró todo lo que pudo para poner en contexto el presente griego que le tiró la administración trumpista y empezó a enfatizar la necesidad que aparezcan las garantías (colateral) que aseguren la operación. "Si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas", dijo Dimon, revelando que la posibilidad del préstamo ni siquiera se empezó a conversar, según su mirada.

El banquero agregó que "hemos otorgado financiamiento especial a la Argentina en el pasado", pero dijo que "hay unos 100.000 millones de dólares de capital extranjero que podrían regresar a la Argentina", sin explicar ni aclarar a que se refería. "Hay grandes compañías quieren invertir allí ahora", agregó misterioso.

"Si Milei puede mantener sus políticas durante este mandato, y tal vez en un segundo, Argentina podría cambiar", dijo y agregó la economía argentina es "problemática". Nada muy alentador. Dimon agregó que Milei "está haciendo un buen trabajo" y dijo que el presidente libertario es una "fuerza de la naturaleza".

FUENTE Y FOTOS: La Política Online