"Con profundo pesar, participamos el fallecimiento de Lina Beatriz Silvestre de Insaurralde, a los 79 años de edad, ocurrido en la noche de este lunes.

La familia informó a Periodismo365 que sus restos son velados en Sala "C" de Cochería Itatí, ubicada en calle 6 entre 11 y 13 del centro saenzpeñense; y el sepelio se realizará este martes a las 17.00 horas en el Cementerio Parque Jardín. Acompañamos a sus familiares en este difícil momento.

Cabe mencionar que Doña Lina, como la conocían a la apreciada vecina del Barrio Oro Blanco de Presidencia Roque Sáenz Peña, fue docente primaria en el Colegio Don Orione y también en la Escuela para Adultos Nº 166, (Sección nocturna), lugares donde dejó el recuerdo de toda una vida dedicada al trabajo y servicio docente en ambas comunidades escolares, marcando su impronta de saberes y enseñanzas en la infinidad de alumnos que se fueron formando a su paso.

Su huella y enseñanzas serán imborrables entre sus seres queridos y personas que la conocieron y disfrutaron de su cariño, amistad y buenos momentos que guardarán por siempre en sus recuerdos. Los integrantes de Periodismo365 hacemos llegar nuestras condolencias y más sentido Pésame a sus hijos Alejandra, Mauro, Claudio y Roberto.

Periodismo365



