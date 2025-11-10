El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, en el marco de la misión comercial en España de los Gobernadores del Norte Grande, mantuvo diversas reuniones con el propósito de promover inversiones que potencien el crecimiento productivo y económico de la provincia.

“Estamos llevando las propuestas del Chaco al mundo, porque necesitamos inversiones que generen trabajo, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”, afirmó Zdero tras el encuentro. El gobernador valoró esta reunión y explicó que la provincia atraviesa una etapa de transformación: “Estamos ordenando el Estado, garantizando seguridad jurídica y reglas claras para que los inversores confíen en nuestra provincia y apuesten al crecimiento del Chaco”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia de fortalecer el Norte Grande como bloque regional de desarrollo: “Queremos que nuestras provincias tengan voz y presencia en los principales mercados. Esta misión es una oportunidad para mostrar lo que podemos ofrecer al mundo”.

Por último, Zdero destacó que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los chaqueños: “Cada obra, cada inversión y cada empleo que podamos lograr es para que nuestras familias vivan mejor. Ese es el compromiso que nos guía”. El primer mandatario provincial, continuará esta semana su agenda con otras reuniones programadas que han sido coordinadas junto a su par de Santiago del Estero.

Periodismo365



