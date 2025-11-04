Un fuerte temporal de viento, granizo y lluvia afectó esta noche la localidad de Hermoso Campo, en el sudoeste chaqueño. Está vigente un Alerta Amarillo por tormentas, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para el interior chaqueño.

Los vientos huracanados también afectaron la Unidad Policial, provocando el derrumbe de la Antena de la empresa ECOM, la cual estaba ubicada en la parte trasera del edificio. Informes preliminares indican que la caída de la torre ocasionó daños en el muro perimetral ubicado en el acceso de móviles de la unidad policial. Hasta el momento se desconoce si hay heridos por la tormenta.

Asimismo, los uniformados realizan relevamientos por los barrios de la localidad para verificar daños o si persona alguna necesita ayuda. Cabe remarcar que la oscuridad es total ya que se produjo el corte del suministro eléctrico y de la señal de Internet.

