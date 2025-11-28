La fábrica de muebles Color Living cerró la producción en General Pacheco, conurbano bonaerense; y despidió a sus 40 empleados.

Este jueves y de manera abrupta, Color Living, la productora de muebles, comunicó que cierra la producción de su planta de Pacheco. Allí, hasta hoy, cumplían tareas 40 trabajadores que ahora quedarán en la calle.

La empresa argumentó la caída de la industria y el enfriamiento de la economía, como sus principales motivos para dejar de producir. Los operarios sospechan, adicionalmente, que habrá un recambio a importar parte de sus insumos como colchones

"Nos había convocado que había bajado la demanda y habían cortado con los 3 empleos que estaban a prueba", explicaron desde el Sindicatos de Trabajadores Madereros Zona Norte que llevará el reclamo al Ministerio de Trabajo. "Ahora tomaron esta decisión de echar a todo el personal de producción, que es carpintería y costura, y alegan que no pueden seguir manteniendo esta planta", detallaron.

Color Living tiene otra planta en Córdoba. En ella emplean unas 400 personas que en principio no verían afectados sus puestos de trabajo. La sospecha en el gremio es que el espacio ahora podría mutar de productor a logística para distribuir productos que la empresa ingresa al país. Sería, en menor escala, otro caso de sustitución de producción nacional por importaciones como el de Whirpool que ayer se llevó la atención de toda la agenda periodística.

