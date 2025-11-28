En el marco de las capacitaciones ofrecidas por el Municipio, el INTA y la Asociación de Productores Apícolas del Departamento Comandante Fernández, se realizó una nueva entrega de certificados y herramientas a 16 personas que realizaron el curso de apicultura.





Estos programas de capacitación que brinda el Municipio forman parte del Programa “Sáenz Peña Productiva” y tienen como objetivo posibilitar nuevas oportunidades y alternativas de producción para los ciudadanos del Departamento Comandante Fernández.

En la oportunidad se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Local, Martín Sobol; la Secretaria de Producción Primaria, Florencia Madzarevich; el apicultor Delmiro Ávalos y Luis Zago de INTA Sáenz Peña.

Periodismo365