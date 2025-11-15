El lamentable accidente ocurrió en la mañana de este sábado, en el centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, entre un automovilista y un motociclista. La víctima fatal es un hombre domiciliado en el Barrio Santa Mónica. El Test de Alcoholemia realizado al conductor del auto determinó 0,00 G/L.

Minutos después, desde el nosocomio informaron que el motociclista ingresó fallecido, siendo identificado como Ricardo Ciolek, de 56 años, domiciliado en el Barrio Santa Mónica. Trabajó en el lugar del hecho personal de la División Criminalística, y personal de la División Medicina Legal en el Hospital "4 de Junio".

El Fiscal de la causa ordenó el secuestro de ambos vehículos y se de intervención a la Policía Caminera para realizar el Test de Alcoholemia al conductor del automóvil, que arrojó como resultado 0,00 G/L. Luego se le entregó el rodado a su propietario. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal".

Periodismo365