El gobierno de Trump pidió que el Destructor argentino se sume al despliegue militar de Estados Unidos contra Venezuela.

LPO adelantó el mes pasado que Donald Trump tenía la idea de sumar a su aliado al despliegue militar que busca aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora, un integrante de la Armada dijo a LPO que el ofrecimiento vino del Departamento de Guerra de Estados Unidos a través del agregado naval con la propuesta de ofrecer mantenimiento gratis a cambio de formar parte de ese esquema pero Carlos Alievi se negó porque el barco no estaba en condiciones. "Ya estaba en la cuerda floja, con esto sella su destino", afirma este militar en relación al futuro del Jefe de la Armada.

"Quisieron mostrar una fuerza combinada. El Ministerio de Defensa se prendó pero a Alievi dijo que él no lo recomendaba. Petri no quiso cargar con el costo político y se volvieron a Puerto Belgrano", agrega esta fuente. Lo cierto es que toda esta situación generó un fuerte enojo en el círculo íntimo de Milei que busca alinearse por completo con Washington y afirman que fue Karina quien tildó a Alievi de "pusilánime".

Esta tensión coincide con la salida de Petri y la búsqueda de reemplazo para el ministro Defensa. Como adelantó LPO, los candidatos son la jefa de gabinete Luciana Carrasco, el ex senador Federico Pinedo y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el Brigadier Xavier Isaac.

"En la Armada lo dan por ido a Alievi y muestra de ello es que todavía no notificó a ningún Almirante si sigue. A esta altura del año tendría que haber ocurrido porque en noviembre está armada la conducción superior para el año siguiente, con lo cual, los Almirantes que se van en febrero ya lo saben y se empiezan a organizar las transiciones", detalla este militar.

"Alievi los reunió a todos en el último Consejo de Almirantes y les dijo que iba a esperar el cambio de ministro de Defensa. Petri no fue a recibir al destructor la Argentina a Puerto Belgrano, tal como estaba previsto. Tampoco fue a la apertura de la jornada de estrategia naval que organizó Alievi junto con la UNDEF y mandaron a Paola Di Chiaro como representante, que depende de Cancillería". Fuentes del ministerio de Defensa consultadas por LPO negaron este pedido de Estados Unidos y aseguran que la decisión siempre fue que vuelva a Puerto Belgrano.

