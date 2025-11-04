Se trata de un medicamento que no contaba con registros ante el organismo y del que no pueden asegurarse sus condiciones de elaboración ni su composición.

Según se indicó en la Disposición 8203/2025, publicada en el Boletín Oficial, la medida se tomó luego de que se detectara la venta del siguiente medicamento para la diabetes:

Se trata de un medicamento que estaría indicado para el tratamiento en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, asociado a dieta y ejercicio. Sin embargo, no se encuentra registrado en la República Argentina para su uso y comercialización, ni tampoco fue autorizado ningún medicamento que contenga como activo farmacológico "tirzepatida".

Por tratarse de un medicamento del que "se desconoce su procedencia, composición real y condiciones de fabricación" el organismo advirtió que "deviene en peligro para la salud de los potenciales pacientes" y prohibió su venta en todo el país.

FUENTE Y FOTOS: Página/12