Los ministros de Salud de la Nación y de las jurisdicciones del país emitieron un comunicado conjunto en el que ratifican que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales para la prevención de enfermedades graves y la protección de la vida.

Antes de ser aprobadas, las vacunas atraviesan evaluaciones estrictas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se sostiene de manera permanente mediante controles y seguimiento continuo.

Los ministros remarcaron que la vacunación es una responsabilidad compartida: el Ministerio de Salud de la Nación se encarga de la adquisición y distribución; y las provincias y municipios son responsables de su aplicación a la población.

“Proteger a nuestros niños es la prioridad. La vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar el acceso gratuito y oportuno a todas las vacunas del Calendario Nacional”, señala el comunicado.

Firmantes:

Ministro de Salud de la Nación, junto a los ministros de Salud de:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Tucumán.

Periodismo365