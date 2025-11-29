"Antes, los vuelos estaban programados los días: lunes, martes miércoles, viernes y sábado; ahora se suman los jueves y domingos”- así lo confirmó, Martín Poccard, presidente de la Agencia de Inversiones Chaco.

En este sentido, Poccard agregó “sin dudas el incremento de frecuencias trae beneficios directos para la economía provincial. Más vuelos significan más movimiento turístico, más actividad en el aeropuerto, oportunidades comerciales para el sector privado y una mejor integración del Chaco con el resto del país. Además, fortalece la competencia entre aerolíneas, lo que favorece tarifas más accesibles y opciones más amplias para los usuarios”.

Los vuelos entre Resistencia y Buenos Aires se realizan con aviones Airbus A320, una flota moderna, eficiente y reconocida por su seguridad. Esto permite mejorar la disponibilidad de asientos y asegurar una operación estable y regular durante toda la semana.

“Lo registrado en este período posiciona al Chaco como un destino confiable y en expansión dentro de la red nacional de vuelos. Con esta incorporación, Resistencia suma una nueva etapa en su vínculo con la aerolínea, que continúa apostando por la región y ampliando su oferta de servicios”- concluyó Martín Poccard.

Periodismo365