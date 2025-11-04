La empresa mexicana Mabe, detrás de marcas como Drean y Patrick, anunció el cierre de producción en su planta de Río Segundo, provincia de Córdoba. La transformarán en un centro logístico y ofrecerán retiros voluntarios al personal. Cabe remarcar que las importaciones indiscriminadas, en el caso de los lavarropas automáticos, entre enero y agosto, subieron 641% interanual.

Esta fábrica será reconvertida en un centro logístico y de distribución, mientras que la empresa ofrecerá retiros voluntarios a parte del personal. Según el comunicado oficial de Mabe, la medida busca "preservar las cadenas de valor locales, proteger la continuidad de la producción y reforzar la competitividad frente a un mercado abierto a las importaciones, en un entorno con diferencias impositivas que favorecen a los productos importados, sumado a una caída del consumo".

La compañía mantendrá activas sus otras plantas: la de Luque (Córdoba), dedicada a lavarropas, secarropas y cocinas (donde invirtió US$25 millones recientemente), y la de San Luis, enfocada en heladeras.

El sector industrial destaca el impacto de las importaciones: entre enero y agosto, las de lavarropas automáticos crecieron 641% interanual, generando stock acumulado en retailers y presión sobre la producción local.

Las ventas de electrodomésticos se desaceleraron, con un crecimiento de solo 12,7% en agosto, lejos del 40-50% de meses previos. Mabe importa algunos productos para complementar su oferta, pero no aquellos que fabrica en Argentina.

Esta noticia, publicada este lunes 3 de noviembre refleja desafíos más amplios en la industria de línea blanca, con casos similares en firmas como Electrolux (suspensiones en Rosario) o Whirlpool (reducciones previas), atribuibles a la combinación de recesión interna y mayor competencia externa.

FUENTE Y FOTOS: La Nación - Mundo Poder