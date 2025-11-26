Los funcionarios policiales prestan servicio en la Comisaría de Quitilipi. Se movilizaban en un automóvil y chocaron con una camioneta. Al momento de realizar el Test de Alcoholemia les dio positivo y uno de ellos quedó detenido.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este miércoles a las 06.30 horas, efectivos de la Comisaría local tomaron conocimiento sobre un accidente ocurrido sobre calles San Martín y Dr. Rodríguez.

Al llegar al lugar, constataron dos vehículos como partícipes de una colisión, un automóvil Chevrolet Classic, color blanco, conducido por L. E. G. (Cabo 1° de la Policía del Chaco, con prestación de servicio en Comisaría de Quitilipi, quien circulaba acompañado por A. O., Cabo 1° de Policía del Chaco con prestación en la misma unidad.

El informe oficial remarca que ambos policías emanaban un fuerte aliento etílico y se encontraban ilesos. La otra parte involucrada es una camioneta Toyota Hilux, conducida por P.H.V., de 56 años, sin lesiones.

El Juez de Faltas dispuso la intervención de la División Criminalística y se realice el correspondiente Test de Alcoholemia a los empleados policiales. En horas del mediodía se hizo presente personal de la División Criminalística, quienes se abocaron a sus tareas correspondientes, en tanto por orden del magistrado interviniente la camioneta fue entregada a su propietario en el lugar, en tanto el automóvil fue secuestrado y trasladado a la unidad policial.

Intervino personal de Policía Caminera junto a la Médica Policial, quienes procedieron a realizar el Test de Alcoholemia en presencia de testigo, dando positivo al conductor del vehículo, con graduación 1,32 mgl. y el acompañante también arrojó resultado positivo con graduación 0,99 mgl.

Se informó la novedad al Juez de Faltas quien dispuso que respecto al acompañante no se tomen medidas judiciales, en tanto el conductor sea notificado de su detención en la causa por "Supuesta Infracción al Artículo 83 - Conducción en Estado de Ebriedad” y 96° “Conducción Peligrosa” Inciso “A”, del C.F.P. LEY 850-J. En forma paralela se sustancias actuaciones de carácter sumario administrativo.

Periodismo365