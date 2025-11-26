Con un amplio programa que incluye más de 30 ponencias, presentaciones de libros, números artísticos, charlas y talleres, este jueves 27 de noviembre a las 09.30 horas, en el Club Social, dará inicio el "VIII Congreso de Historia del Chaco".

JUEVES 27

08:30 a 09:30 hs. Acreditaciones

09:30 a 10:00 hs. Presentación del VIII Congreso por las autoridades de la Junta de Estudios Históricos del Chaco y autoridades municipales

10:00 a 10:45 hs. Panel de apertura. La obra de Seferino Geraldi. Marcos Altamirano, Eduardo Kasibrodiuk y María Laura Salinas

10:45 a 11:00 hs. RECESO. BREAK

11 a 13:00 hs. Salón 1. Coordina: Josefina Cargnel-Martín Bacs

Martin Bacs (Museo Malvinas. Junta de Estudios Históricos del Chaco). Colimbas chaqueñas: la huella del Servicio Militar en el Chaco y Argentina

Sergio Valenzuela (UNNE). Las elecciones de 1987 en la provincia del Chaco. La dinámica electoral y el ascenso de Danilo L. Baroni al ejecutivo Provincia.

Marcos Medina, Mariela Alejandra Schenhaiter y Oscar Rubén Benitez. Entre lo legal y lo legítimo. La elección de presidente del Concejo Municipal en Las Breñas en 1983.

Graciela Fernández y Ángel Albes. Género y política en el retorno a la democracia a nivel municipal. El concejo de Lapachito en 1983.

12:00 A 13:00 Hs. PRESENTACIONES DE LIBROS

Almirón, Adrián /de los Reyes, Andrea (comp.) de la prensa escrita a la convergencia digital en Chaco y Corrientes

María Laura Salinas-Fátima Valenzuela (Coord). El Consultor chaqueño.

16:00 a 17:30 hs. Salón 1. Coordina: Eduardo Kasibrodiuk-Enrique Grbavac

Enrique Antonio Grbavac (Junta de Estudios Históricos del Chaco) Los inmigrantes croatas en el Chaco: su influencia en el poblamiento

Cesar Obez. (Archivo Histórico Monseñor Alumni) Historia de la Sabana

Paola Fernanda Bello (Fac. Humanidades. UNNE) El papel del Estado en la producción algodonera (1920-1940)

Enrique Cesar Schaller. (IIGHI-CONICET-UNNE-Junta de Estudios Históricos del Chaco). Política de tierras en tiempos de crisis. "El Plan de Colonización para la Reconstrucción Nacional" (1974)

Marcos Antonio Ferrau. 1947 Cuando el Paraguay se exilió en el Chaco Austral.

16:00 a 17:30 hs. Salón 2. Coordina: Fabio Echarri- María Laura Salinas

Javier Alejandro Lerda. (Fac. Humanidades. UNNE) Visión de Martín Dobrizhoffer SJ, sobre algunos grupos de aborígenes de la Región del Chaco Austral.

Silvio Alejandro Conci. La casa Cruz "El enigma de Sáenz Peña".

Luis Eduardo Piedrabuena. (Fac. Humanidades UNNE-IIGHI). Un espacio de patrimonio cultural y de hacedores culturales:

La Alianza Francesa de Resistencia.

Noelia Soledad Foschiatti. El Museo de la Educación "Francisco

Lázaro Fratti", custodio del acervo patrimonial de la Escuela de Educación Primaria N° 1"Benjamín Zorrilla.

Silvia Sánchez. Facultad de Artes. UNNE. Cambios culturales y productivos en el centro de Chaco, Argentina. Nuevos agentes agrarios, desplazamientos y tecnologías (1996-2024)

17:45 a 19:00 hs. Salón 1. Coordina: Dante Cuadra- Alicia Gaña

Dante Edín Cuadra. (Fac. Humanidades-Junta de estudios Históricos del Chaco). Las Concesiones Novaro, Popular y Penco: dificultades y vicisitudes en la colonización de tierras en el Chaco.

Javier Orlando Ibáñez. Sala Histórica Adriana Aiquel de Echeverria.

Marcelo Nieto y Alicia Gaña. (Junta de Estudios Históricos del Chaco). Los pioneros Luigi Pezzano y María Luigia Dellamea de Pezzano.

Martín Iturrioz y Fabio Echarri. (Facultad de Artes. UNNE Junta de Estudios históricos del Chaco) Nélida Sosio de Iturrioz: su contribución a la educación y cultura en el Chaco.

19:00 a 20:00 hs. PRESENTACIONES DE LIBROS

Marcelo Nieto La aventura escultórica

VIERNES 28

08:30 a 10:15 hs. Salón 1. Coordina: Gerardo Martínez

Brisa Cwalina. UEGP N° 141 EFA Fortaleza Campesina - Nivel Superior Primer enfermero de la localidad de Villa Dos trece.

Héctor Daniel Romero. UEGP N° 141 EFA Fortaleza Campesina -Nivel Superior Historia de una colonia.

Alfredo Jorge Gómez. Un canadiense en el Chaco santafesino.

Ludmila Maria Aurora Pelizardi. UEGP N° 141 EFA Fortaleza Campesina - Nivel Superior Blas Pelizardi, uno de los primeros pobladores de "El Zapallar".

Santiago Duarte y Vilma Herrera. IES. Mantovani. Construcción de la Identidad Institucional del IES Juan Mantovani: Análisis de sus 50 años a través de las fuentes. Trabajo en desarrollo.

08:30 a 10:15 hs. Salón 2. Coordina: Marcos Altamirano

Pedro Ojeda. (Museo Policial). Mártires de la pandemia

Nicolás Molina. (IIGHI-CONICET/UNNE) Los grandes ciclos misionales franciscanos en la región del Gran Chaco (ss. XVI-XX): de las correrías apostólicas a las reducciones.

Natalia Ojeda (IIGHI-CONICET/UNNE) La economía de la misión de San Fernando a través de los documentos de la expulsión de los jesuitas

Ludmila Agustina Báez y Milena Martina Meza (IIGHI-CONICET/UNNE) Acosta Juegos ancestrales moqoit como estrategia didáctica para la transmisión de las prácticas lingüístico-culturales

10:15 a 10:30 hs. RECESO. BREAK

10:30 hs.Alicia Gaña. Lanzamiento y presentación del Archivo Histórico digital y el trabajo impreso de "Figuras Saenzpeñenses".

11:30 hs. Conferencia de cierre. Marcelo Nieto. Horacio Quiroga en el Chaco

12:30 hs. Cierre del Congreso

