Alumnas de la carrera de Tecnicatura Superior en Recursos Humanos del instituto Misericordia, realizan prácticas profesionales en la Dirección Municipal de Mediación Comunitaria.

A través de estas prácticas, los alumnos empiezan a tomar contacto con la realidad laboral de sus especialidades y adquiriendo experiencia que les permita una mejor inserción en el campo del mercado de trabajo. En este sentido, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, por decisión del intendente Bruno Cipolini, continúa apostando a convenios que contribuyan al desarrollo de la comunidad.

Periodismo365



