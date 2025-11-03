Alumnas de la carrera de Tecnicatura Superior en Recursos Humanos del instituto Misericordia, realizan prácticas profesionales en la Dirección Municipal de Mediación Comunitaria.
La actividad se concreta a través del convenio firmado entre el Municipio y el nivel superior del Instituto "Nuestra Señora de la Misericordia". La doctora Verónica Ojeda Machuca, a cargo de dicha dependencia municipal destacó el desempeño de las alumnas que realizan las pasantías y la predisposición de la profesora Marine Macula, quien está a cargo de las prácticas.
A través de estas prácticas, los alumnos empiezan a tomar contacto con la realidad laboral de sus especialidades y adquiriendo experiencia que les permita una mejor inserción en el campo del mercado de trabajo. En este sentido, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, por decisión del intendente Bruno Cipolini, continúa apostando a convenios que contribuyan al desarrollo de la comunidad.
Periodismo365