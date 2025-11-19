El Municipio avanza con la repavimentación de la avenida Los Inmigrantes desde Ruta 95 hacia calle 14. La semana pasada se trabajó en el veril sur de dicha arteria y su intersección con calle 20.





















Además, se trabajó en la repotenciación de luminarias en todo el sector. En esa línea, desde Obras Públicas del Municipio comentaron que el pavimento rígido -con el cual se está trabajando en el lugar- es más resistente que el asfalto y requiere menos mantenimiento a largo plazo, ya que puede soportar cargas pesadas y tráfico intenso sin sufrir daños significativos. Una vez culminada la obra será de gran beneficio para los vecinos de la zona y para quienes ingresan y egresan a la ciudad por esa arteria.

Periodismo365