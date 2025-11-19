El fuerte impacto ocurrió sobre Ruta Nacional Nº 95 en las últimas horas de la tarde de este martes. El accidente fue protagonizado por un conductor de 82 años de edad, quien a bordo de su camioneta impactó de frente contra un automóvil Renault 12. El octogenario resultó herido y fue llevado hasta el Centro de Salud local.

Al llegar al lugar, los policías constataron que fueron partícipes una camioneta Ford F100, color gris, guiada por A.P., de 82 años de edad, jubilado, domiciliado en Lote 12, La Tigra. El mismo resultó lesionado cuando transitaba en sentido Sur-Norte, y de forma imprevista chocó de frente contra un automóvil Renault 12, color gris, conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en La Tigra, quien no tenía lesiones visibles. El mismo viajaba acompañado por una mujer de 40 (lesionada) y un menor de 6 años (sin lesiones).

Todos fueron llevados en ambulancia hasta el Centro de Salud local. El Fiscal en turno dispuso la entrega de ambos vehículos a sus conductores y se labró Acta de Constatación y tomas fotográficas en el lugar del hecho. Se espera informe médico. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Sáenz Peña a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de tránsito".

Periodismo365