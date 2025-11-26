Este jueves 27 y viernes 28 de noviembre, se dictará el curso de Transporte de Sustancias Peligrosas. La actividad se realizará con la coordinación de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Modalidad a Distancia UNCAUS, en conjunto con la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el Escuadrón 1 de Gendarmería Nacional delegación Presidencia Roque Sáenz Peña y la Asociación de Bomberos Voluntarios "Pedro Horacio Jiménez".

El objetivo de esta actividad es formar al personal competente para identificar y evaluar el transporte de sustancias peligrosas según normativas vigentes, promoviendo una actitud preventiva y responsable frente al riesgo químico, para disminuir incidentes y fortalecer la seguridad vial y ambiental

El espacio físico donde se realizará la capacitación será en el Escuadrón 1 de Gendarmería de Presidencia Roque Sáenz Peña, ubicado en la calle N° 112, entre la calle 129 y 131 del Barrio Mitre, a partir de las 08.00 a 11.30 horas.

Periodismo365