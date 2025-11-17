Efectivos de las seis comisarías y 17 Divisiones de la Policía del Chaco con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña, más personal de Infantería de Villa Ángela, formaron parte del megaoperativo concretado en la mañana de este lunes para el desalojo de una familia con niños en pleno centro saenzpeñense. El perímetro permaneció cortado en 4 cuadras a la redonda, donde los uniformados no dejaron pasar a nadie, incluso a la abogada de la familia a desalojar y los medios de prensa que permanecieron en el exterior del cordón policial ubicado a casi 100 metros de la vivienda a desocupar.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que el mencionado Operativo comenzó a las 06.00 horas de este lunes en calle 25 de Mayo 1129, con la presencia del Comisario General Jorge Elías Caballero, Director General Seguridad Interior, la Comisario General Sara Elisabeth Aguilera, Directora de Operaciones Interior, el Comisario Principal Ramón Zarza, Jefe del Departamento 911, el Comisario Guido Ramírez, Jefe de la División Patrulla Preventiva, el SubComisario Sergio Rubén Gómez, segundo Jefe de Comisaría 1º y el SubComisario Luis Escobar, de la Jefatura de Comisaría 1º. El Coordinador del Operativo fue el Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, Director de Zona Interior Sáenz Peña, en tanto que el Supervisor del servicio fue el Comisario Inspector Juan Manuel Coman, Supervisor de turno de la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña. Además, como Jefe del Servicio estuvo presente el Comisario Principal Ramón Demetrio Montiel, Jefe de Comisaría 1, y la Subcomisario Jesica Geraldine Sosa, jefe de Comisaría 5° de nuestra ciudad.
El Mega Operativo se diligenció desde la oficina de Oficio y Mandamientos Sáenz Peña con efectivos de:
COMISARÍA PRIMERA
COMISARÍA SEGUNDA
COMISARÍA TERCERA
COMISARÍA CUARTA
COMISARÍA QUINTA
COMISARÍA SEXTA.
DIVISIÓN INVESTIGACIONES COMPLEJAS
DIVISIÓN OPERACIONES DROGAS INTERIOR
DIVISIÓN MICROTRÁFICO INTERIOR
DIVISIÓN CENTRAL DESPACHO Y VIDEO VIGILANCIA
DIVISIÓN CAPELLANÍA
DIVISIÓN TRÁNSITO URBANO Y PATRULLA VIAL
DIVISIÓN SEGURIDAD HOSPITALARIA
DIVISIÓN CUSTODIA Y TRASLADO A FISCALÍA
DIVISIÓN ANTECEDENTES PERSONALES
DIVISIÓN MEDICINA LEGAL
DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA
DIVISIÓN VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO
DIVISIÓN PATRULLA PREVENTIVA
DIVISIÓN COM
DIVISIÓN INFANTERÍA SÁENZ PEÑA
DIVISIÓN INFANTERÍA VILLA ÁNGELA
DIVISIÓN BOMBEROS SÁENZ PEÑA
SECCIÓN CENTRO DE COMUNICACIONES SÁENZ PEÑA
Cabe remarcar que el dispositivo de seguridad y prevención fue dispuesto mediante Orden de Operaciones N° 942-D.O.I./2025, en carácter Ordinario y Transitorio con motivo de dar cumplimiento al Expediente N° 1507, proveniente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 a cargo de la Dra. Mónica Marisel Filipchuk, en actuaciones referentes a Zeniquel María Nilda c/Delgado Rosana Andrés y otros S/Acción de Reivindicación.
En presencia del oficial de Justicia del Poder Judicial, Humberto Javier Acuña, y del Martillero Público Cristian Medina, se procedió a ingresar al inmueble en cuestión utilizándose la fuerza pública en la medida de la necesidad, irrumpiendo el portón de acceso e invitando a los principales moradores a salir y que permanezcan en la vereda para no entorpecer el procedimiento, quienes salieron voluntariamente del inmueble.
Luego se continuó con la extracción de las pertenencias que había en el lugar, siendo las mismas colocadas sobre la vereda. Además, participó personal de la U.P.I., con personal de 107 emergencias del Hospital 4 de Junio. Hasta el momento no se registran otras novedades. Se continúa trabajando en el lugar.
Periodismo365