Efectivos de las seis comisarías y 17 Divisiones de la Policía del Chaco con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña, más personal de Infantería de Villa Ángela, formaron parte del megaoperativo concretado en la mañana de este lunes para el desalojo de una familia con niños en pleno centro saenzpeñense. El perímetro permaneció cortado en 4 cuadras a la redonda, donde los uniformados no dejaron pasar a nadie, incluso a la abogada de la familia a desalojar y los medios de prensa que permanecieron en el exterior del cordón policial ubicado a casi 100 metros de la vivienda a desocupar.

El Mega Operativo se diligenció desde la oficina de Oficio y Mandamientos Sáenz Peña con efectivos de:

COMISARÍA PRIMERA

COMISARÍA SEGUNDA

COMISARÍA TERCERA

COMISARÍA CUARTA

COMISARÍA QUINTA

COMISARÍA SEXTA.

DIVISIÓN INVESTIGACIONES COMPLEJAS

DIVISIÓN OPERACIONES DROGAS INTERIOR

DIVISIÓN MICROTRÁFICO INTERIOR

DIVISIÓN CENTRAL DESPACHO Y VIDEO VIGILANCIA

DIVISIÓN CAPELLANÍA

DIVISIÓN TRÁNSITO URBANO Y PATRULLA VIAL

DIVISIÓN SEGURIDAD HOSPITALARIA

DIVISIÓN CUSTODIA Y TRASLADO A FISCALÍA

DIVISIÓN ANTECEDENTES PERSONALES

DIVISIÓN MEDICINA LEGAL

DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA

DIVISIÓN VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO

DIVISIÓN PATRULLA PREVENTIVA

DIVISIÓN COM

DIVISIÓN INFANTERÍA SÁENZ PEÑA

DIVISIÓN INFANTERÍA VILLA ÁNGELA

DIVISIÓN BOMBEROS SÁENZ PEÑA

SECCIÓN CENTRO DE COMUNICACIONES SÁENZ PEÑA

Cabe remarcar que el dispositivo de seguridad y prevención fue dispuesto mediante Orden de Operaciones N° 942-D.O.I./2025, en carácter Ordinario y Transitorio con motivo de dar cumplimiento al Expediente N° 1507, proveniente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 a cargo de la Dra. Mónica Marisel Filipchuk, en actuaciones referentes a Zeniquel María Nilda c/Delgado Rosana Andrés y otros S/Acción de Reivindicación.

En presencia del oficial de Justicia del Poder Judicial, Humberto Javier Acuña, y del Martillero Público Cristian Medina, se procedió a ingresar al inmueble en cuestión utilizándose la fuerza pública en la medida de la necesidad, irrumpiendo el portón de acceso e invitando a los principales moradores a salir y que permanezcan en la vereda para no entorpecer el procedimiento, quienes salieron voluntariamente del inmueble.

Luego se continuó con la extracción de las pertenencias que había en el lugar, siendo las mismas colocadas sobre la vereda. Además, participó personal de la U.P.I., con personal de 107 emergencias del Hospital 4 de Junio. Hasta el momento no se registran otras novedades. Se continúa trabajando en el lugar.

Periodismo365