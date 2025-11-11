Esta tarea programada, en forma conjunta de Sameep y Secheep, forma parte del plan de puesta en servicio del nuevo centro de distribución de energía eléctrica (transformador), una obra clave que mejorará el abastecimiento energético y garantizará la confiabilidad del sistema de cara a la próxima temporada de verano.

La interrupción también afectará el funcionamiento de la Estación de Bombeo N°2 (Barranqueras), lo que obligará a suspender la impulsión del bombeo hacia Presidencia Roque Sáenz Peña a través del Segundo Acueducto del Interior. Una vez finalizada la intervención, se restablecerá el suministro eléctrico y se normalizará la producción y distribución de agua tanto para el AMGR, como para el interior provincial.

