La crisis también golpea a las fiestas populares y suspendieron la Fiesta del Chivo

La compleja situación económica volvió a afectar a una de las celebraciones más queridas del interior chaqueño: la Fiesta Provincial del Chivo no se realizará este año. Así lo confirmó la intendenta Glenda Seifert, quien explicó que el evento se reprogramará para marzo del próximo año. "Se reprograma este festival ícono de la zona, porque entendemos que un evento de esta magnitud requiere una organización precisa y acorde al mismo", señaló la jefa comunal.

Seifert reconoció el desánimo que genera la noticia, pero sostuvo que la decisión busca cuidar la calidad del encuentro: "Sabemos la ilusión que genera este festival tan esperado por nuestra comunidad y comprendemos la tristeza que puede causar esta postergación. Sin embargo, estamos convencidos de que es la mejor decisión para garantizar un festival de mayor calidad, organización y disfrute para todos".

El festival, que había tenido un breve regreso tras años de pausa, se consolidó como uno de los símbolos culturales y productivos de la región del sudoeste chaqueño, convocando cada año a miles de visitantes, productores y artistas. Aunque sin fecha exacta, las autoridades trabajan para que la edición 2026 marque un retorno con mayor brillo y participación popular.

FUENTE Y FOTOS: Norte