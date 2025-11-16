Según el denunciante, el abuso sexual ocurrió en la tarde de este domingo en una celda de la céntrica Comisaría 1º. Acusó por el hecho a sus dos compañeros de celda, alias "Cucaracha" y "Com".

El detenido fue trasladado a la Guardia del Hospital 4 de Junio, donde fue examinado en presencia del Médico policial, quienes constataron:

Al examen físico: "Presenta lesión curricular de aproximadamente un centímetro de diámetro en región lateral derecha del cuello, compatible con quemadura de segundo grado, Lesión dérmica de primer grado en mano derecha, región genital y pie izquierdo, hematoma bipalpeblar de ambos ojos, hematoma en labio inferior de boca y traumatismo contuso con edema en región nasal, excoriaciones en el rostro, cuello, torax región interior y posterior, y en ambos miembros superiores.

Al examen genital anal y peri- anal: "Presenta lesión lacerante con fisura en hora 6 y hora 12, acompañado de dolor y alteración de pliegues y surcos anales". En esas circunstancias el Fiscal en turno dispuso que se impute a los sindicados como autores, en la causa por “Supuesto Abuso sexual con acceso carnal”. En tanto el interno abusado fue reubicado en celdas de Comisaría 4º. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto.

Periodismo365