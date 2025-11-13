La Quiniela Poceada continúa entregando premios millonarios, y esta vez el afortunado fue un vecino de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien ya se presentó en la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo el cobro de su premio.

Su premio vino de la mano de una combinación manual, compuesta por los números: 03 – 21 – 23 – 55 y 62. La jugada fue registrada en la Agencia N° 670-08, y le permitió alzarse con un premio acumulado de $170.373.818. Según relató, su mayor anhelo es invertir en la casa propia, un sueño que hoy empieza a concretarse. Desde Lotería Chaqueña felicitaron al ganador.

Periodismo365