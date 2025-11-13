Una imagen viral en redes sociales en la que dos sujetos se muestran "cuereando" el cuerpo sin vida de un puma, provocó la intervención de autoridades ambientales. Efectivos de la Policía Rural identificaron a los autores y secuestraron el cuero del animal, 2 kilos de carne de puma y 5 balines de plomo. La Justicia ordenó que permanezcan en libertad.









En ese contexto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que efectivos de la Policía Rural Villa Ángela, Sección Villa Berthet, fueron alertados por vecinos de la zona que se habían viralizado fotografías en estado por la aplicación WhatsApp, donde se visualizaba a dos sujetos exhibiendo como trofeo de la caza furtiva, a un animal silvestre especie Puma.





Los uniformados realizaron las averiguaciones correspondientes, procediendo este jueves a las 09.00 horas en Lote 45, Bajo Hondo Chico; a una medida Judicial de allanamiento en forma conjunta con el Ayudante del Fiscal Rural de Presidencia Roque Sáenz Peña. Realizando la inspección del inmueble ocupado por una mujer de 42 años, lograron el secuestro de un cuero de animal silvestre especie puma, 2 kilos de carne de puma y 5 balines de plomo.

Consultada la Fiscal de Investigación Rural sobre la situación legal de un joven de 19 años, supuesto autor del hecho, dispuso sea identificado en la causa continuando en libertad, en la causa por "Supuesta Infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna".

Periodismo365