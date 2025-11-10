La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ubicada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, habilitó el 3 noviembre de 2025 las preinscripciones para cursar carreras presenciales y el 10 de noviembre para las carreras a distancia del ciclo lectivo 2026, a través de la página web oficial: https://uncaus.edu.ar/.

Carreras presenciales

Las carreras presenciales de grado y pregrado que están disponibles para preinscripción en la UNCAUS, con dictado en la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña son: Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Zootecnista, Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciatura en Biotecnología, Farmacia, Profesorado en Matemática, Licenciatura en Nutrición, Óptico Técnico Contactólogo, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Estudios Internacionales, Contador Público, Ciencias Veterinarias, Ingeniería Agronómica, Medicina y Licenciatura en Psicología.

Además, el área de Posgrado abrirá preinscripciones para sus Ciclos de Complementación Curricular: Licenciatura en Gestión Educativa C.C.C., Licenciatura en Educación C.C.C., Licenciatura en Educación Inicial C.C.C., Licenciatura en Educación Especial C.C.C., Licenciatura en Educación para la Salud C.C.C. y Licenciatura en Educación Física C.C.C.

Las preinscripciones para las carreras presenciales de la Universidad, excepto Medicina y Licenciatura en Psicología, podrán realizarse desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026, completando un formulario online.

Las personas interesadas en preinscribirse en las carreras de Licenciatura en Psicología y Medicina podrán hacerlo desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 14 de noviembre de 2025, bajo la misma modalidad de completar el formulario on line.

Se podrá acceder al formulario de preinscripción a través de la página web:

https://uncaus.edu.ar/ sección “estudiantes”- “ingresantes”:

https://uncaus.edu.ar/index.php/estudiantes/ingresantes

La entrega de documentación de todas las carreras presenciales se realizará desde el 1 de diciembre hasta el día 12 de diciembre, o en un segundo período desde el 9 de febrero de 2026 hasta el 20 de marzo de 2026.

La apertura de los cursos introductorios, excepto Medicina y Ciencias Veterinarias, será el 10 de febrero de 2026, a las 9 horas en el Estadio Arena UNCAUS.

La carrera de Medicina tendrá sus P.I.V.U.C.S de ingreso desde el 9 de febrero de 2026 al 20 de marzo y la carrera de Ciencias Veterinarias tendrá la primera clase de Introducción a las

Ciencias Básicas, desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 21 de marzo de 2025.

Carreras a distancia

Las carreras a distancia de grado y pregrado que están disponibles para inscripción en la UNCAUS son las siguientes: Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana C.C.C., Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad, Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Administración C.C.C., Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental y Licenciatura en Psicopedagogía C.C.C.

Las preinscripciones para las carreras a distancia de la Universidad podrán realizarse desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 12 de diciembre de 2025, completando un formulario online. Se podrá acceder al mismo a través de la página web: https://uncaus.edu.ar/ sección “estudiantes” - “ingresantes”: https://uncaus.edu.ar/index.php/estudiantes/ingresantes

La entrega de documentación se realizará en formato digital desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el día 19 de diciembre de 2025.

La inscripción a CIED y Cursos Introductorios para recursantes se realizará desde el 9 de febrero de 2026 al 13 de febrero de 2026. Los Cursos Introductorios a la Educación a Distancia (CIED), se realizarán desde el 18 de febrero de 2026 al 18 de marzo.

Los Cursos Introductorios de Sociología se realizarán desde el 18 de febrero de 2026 al 18 de marzo. El Curso Introductorio para las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración se realizará desde el 18 de febrero de 2026 al 20 de marzo. Consultar todas las fechas en calendario académico disponible en https://uncaus.edu.ar/ sección “académica” - “calendario académico 2026”.

Entrega de legajos

A través de la página web http://legajos.uncaus.edu.ar/ los interesados en cursar carreras presenciales deben enviar la siguiente documentación para completar el proceso de inscripción en los períodos detallados anteriormente: foto D.N.I. (frente y dorso) o pasaporte para extranjeros, foto carnet (fondo blanco), formulario de preinscripción (firmado por el interesado), título secundario o constancia de título en trámite con la leyenda “no adeuda materias” y constancia de grupo sanguíneo. Las carreras a distancia deben enviar la misma documentación que las carreras presenciales, anexando un certificado de domicilio y no presentar la constancia de grupo sanguíneo.

Los interesados podrán acceder a tutoriales sobre el proceso de preinscripción y entrega de legajos de manera detallada, ingresando a la siguiente página web:

https://uncaus.edu.ar/index.php/estudiantes/ingresantes

Solicitud de Equivalencias

Para las dos modalidades de cursado el período de solicitud de equivalencias se realiza en los meses de febrero, marzo, agosto y septiembre. Mayor información se puede adquirir a través del siguiente enlace: https://academica.uncaus.edu.ar/areas/equivalencias-cert-diplomas/

Consultas

Quienes deseen realizar consultas o tengan inconvenientes con la carga de documentación, pueden comunicarse con la Universidad a través de los siguientes medios de comunicación:

carreras presenciales por correo electrónico infoalumnado@uncaus.edu.ar.

Carreras a distancia:

correo electrónico: virtual@uncaus.edu.ar, número de teléfono: 1139893283 internos

179/180/200, o celulares para llamadas: 3644-646000 - 3644-586825.

