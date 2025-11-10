La Municipalidad de Sáenz Peña presentó un trabajo en conjunto junto a la Cámara de Comercio local, buscando afianzar y consolidar el trabajo con el sector comercial sobre la correcta gestión de los residuos.









“Sáenz Peña Sustentable” es un programa municipal que promueve la gestión sostenible de residuos a través de la capacitación ciudadana, la clasificación y la forestación, buscando reducir la cantidad de desechos que llegan a los vertederos. El programa incluye actividades como la forestación de avenidas, capacitaciones para la separación de residuos en seco (reciclables) y orgánicos, y la concientización sobre conductas individuales y comunitarias responsables.









Por su parte, la coordinadora del Plan “Sáenz Peña Sustentable”, Cecilia Cipolini, explicó los objetivos de estas acciones: “Mostramos a la ciudadanía cómo viene trabajando este plan, con el que en principio colaboramos junto a distintas instituciones saenzpeñenses”. “Ahora trabajaremos con el sector comercial para continuar afianzando esas políticas sobre la correcta gestión de los residuos”, remarcó Cipolini.

Periodismo365