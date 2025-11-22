El cierre tomó por sorpresa al personal, que asegura no haber recibido respuestas ni del gremio ni de la empresa frente al reclamo. El local fue desmantelado.

En un primer momento se creía que se debía a la absorción de los empleados de la otra empresa, pero luego continúo la ola de despidos, cierre de sucursales, y ahora deja la presencialidad en Salta definitivamente.

Tarjeta Naranja dejó a más de 50 trabajadores despedidos, según confirmaron empleados del lugar. Solo uno continuaría en actividad, pero de forma remota. “Estoy destruida, de un día para el otro cierran, nos dejan una carta de despido a un mes de las fiestas, sin liquidarnos. Tenemos hijos, cuentas que pagar. Nuestro gremio ni apareció", relató una de las empleadas, con 22 años en la empresa.

Desde la empresa aclararon la situación

La ola de despidos y los cierres de sucursales, comenzaron a ser más habituales en los últimos años y es una tendencia que va profundizándose, cada vez se prestan más servicios virtuales y está desapareciendo la atención presencial para los clientes. No obstante, desde la empresa se comunicaron a este medio y aclararon algunos puntos, pese a que los mismos exempleados de la sucursal hicieron trascender detalles de los despidos.

En consonancia con esta política, días atrás la empresa crediticia decidió cerrar una sucursal ubicada en Tartagal, provincia de Salta, y según trascendió, solo un trabajador continuaría en actividad, pero de forma remota. Desde el 14 de noviembre, el inmueble comenzó a ser desmantelado, marcando así el fin de la atención presencial de la firma en la ciudad salteña.

El descargo de la Tarjeta a MEDIOS RIOJA:

Elaisa, líder de la sucursal Naranja X en La Rioja se comunicó con este multimedio para aclarar la información emitida, sosteniendo que, “​Le escribo con la intención de ayudarles a chequear la información publicada recientemente sobre nuestra sucursal en Tartagal, Salta. Hemos notado que algunos datos del artículo no son precisos, y nos encantaría facilitarles la información correcta y oficial para una posible actualización”.

“​Aquí les comparto nuestro statement con los datos verificados, por si desean utilizarlos para la corrección:​

​Tal como se informó previamente a nuestros clientes y al público, la sucursal de Tartagal cerró el pasado 14 de noviembre. Esta decisión se basa en la evolución del comportamiento del cliente, ya que casi el 90\% de las transacciones son digitales, lo que resulta en que sólo el 4% de los clientes realice gestiones presenciales". "​Asimismo, en la sucursal de Tartagal trabajaban tres personas. Dos de ellas finalizaron su vínculo en excelentes términos, y la restante continúa en la compañía", aseguraron.

“​Para llevar tranquilidad a toda nuestra comunidad, aseguramos que la atención y el servicio continúan garantizados y fortalecidos a través del resto de las sucursales, nuestra App Naranja X, el Chat en Naranjax.com, y todos nuestros canales alternativos (0810-333-6272, Facebook, Instagram y X con tilde azul), enfocándonos en ofrecer la experiencia financiera más ágil y eficiente”, finalizó.

FUENTE Y FOTOS: Radio Tucumán - Medios Rioja