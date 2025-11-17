El Chaco se prepara para el verano y la empresa Sameep ejecuta trabajos preventivos para optimizar el servicio.

Con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable ante la próxima temporada estival, período en el que se prevén altas temperaturas en toda la provincia, personal de la empresa ejecuta trabajos de mantenimiento preventivo de bombas en el Complejo de Plantas Potabilizadoras. Los trabajos se realizan de manera conjunta entre las Gerencias de Producción, a cargo del Ing. Aníbal Aquino y Electromecánica, a cargo del Ing. Mario Moreira.

El gerente de Producción, Ing. Aníbal Aquino, quien supervisó las tareas, destacó: “Estamos trabajando en diferentes frentes para ampliar y mejorar los servicios de la empresa y aportar al bienestar de los chaqueños”.

Por su parte, el gerente de Electromecánica, Ing. Mario Moreira, señaló que “se llevan adelante diversas tareas con varios frentes de trabajo simultáneos, con el objetivo de mejorar la producción del Complejo de Plantas Potabilizadoras en Barranqueras y brindar un servicio óptimo a los usuarios”.

Agregó además: “Resaltamos el compromiso de los trabajadores que operan las 24 horas para que cada hogar chaqueño cuente con el recurso. Apelamos a la conciencia colectiva para que quienes tengan agua la utilicen de manera eficiente y sin derrochar, evitando afectar el abastecimiento de los demás usuarios”.

Finalmente, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, remarcó: “Si bien esta gestión está invirtiendo en mantenimiento y compra de equipos, las altas temperaturas y la fuerte demanda obligan a redoblar esfuerzos para que el sistema no se resienta. Este esfuerzo también requiere la colaboración de los usuarios, que deben hacer un uso solidario del agua potable”.

