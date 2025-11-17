Este viernes, se llevó adelante la última subasta del año. El evento, organizado por el Gobierno del Chaco, a través de la Secretaría General de la Gobernación— puso a disposición 36 vehículos oficiales, entre camionetas, ambulancias y colectivos. La jornada concluyó con una recaudación récord de $376.650.000.

Resultados de subastas anteriores

Con lo recaudado en las dos subastas realizadas durante 2025, el Gobierno ya concretó:

-La compra de ambulancias destinadas a El Impenetrable.

-La adquisición de camionetas para el programa Ñachec.

-La compra de 2.000 ventiladores industriales para establecimientos educativos de toda la provincia.

-(en marcha) la refacción del Centro Comunitario de Villa Río Negro, que recibe a más de 150 personas por día.

Meiriño remarcó que esta modalidad llegó para quedarse: “La metodología de este gobierno es realizar subastas participativas, abiertas a todos los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a ser parte de estos procesos”.

Además, sostuvo que el objetivo es seguir ordenando el patrimonio provincial: “Todavía hay muchos vehículos que pueden ingresar a este sistema. Vamos a continuar buscando mecanismos para seguir organizando el parque automotor”, concluyó.

Periodismo365



