"En cumplimiento de lo hablado con la escuela, llevamos ambos núcleos genéticos y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos con nuevas capacitaciones”, señaló el coordinador del PROGANO, Ramón Bangher.

El coordinador del PROGANO, Ramón Bangher, explicó que la entrega “viene a dar respuesta al compromiso asumido durante la Expo Agro, cuando recorrimos la escuela junto al ministro y planteamos la posibilidad de avanzar en la formación de núcleos caprinos lecheros y de carne”. Bangher recordó que en aquella oportunidad también participaron autoridades del PRODER y equipos técnicos del MPDES, quienes acompañaron la muestra educativa y pusieron a disposición de la institución diversas herramientas destinadas al fortalecimiento del sector productivo.

Durante la Expo Agro 2025, el equipo de Producción recorrió las instalaciones de la EEA N° 51, dialogó con los alumnos y presentó los programas, líneas de asistencia y herramientas disponibles para el desarrollo del sector caprino y otras actividades agropecuarias.

Finalmente, Bangher destacó: “Con la entrega de estos núcleos genéticos, uno carnicero y otro lechero, cumplimos con la palabra del ministro y recibimos el agradecimiento de las autoridades de la institución, lo que nos impulsa a seguir trabajando en territorio, acompañando el crecimiento y la expansión de la producción caprina en la provincia”.

Periodismo365