Estos trabajos tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal y contribuir al mantenimiento de un ambiente sano para la comunidad.

Al respecto, el gerente general de la empresa, ingeniero Edgardo Altamirano, destacó que “el mantenimiento de las cuencas cloacales, la limpieza de cañerías y de bocas de registro en distintos sectores del AMGR se realizan con el camión desobstructor, a fin de asegurar un buen servicio”.

“Estas tareas forman parte del plan de saneamiento integral que Sameep desarrolla en toda la provincia. Contar con este tipo de camiones de última tecnología nos permite atender la demanda de manera más eficiente”, agregó Altamirano.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, señaló que “si bien estos trabajos se realizan de manera continua, es fundamental que los usuarios hagan un uso responsable del sistema cloacal, evitando arrojar objetos a las redes, ya que su preservación garantiza la vida útil de todo el sistema, especialmente en épocas de abundantes precipitaciones”. “Desde la empresa reafirmamos nuestro compromiso de garantizar una prestación continua y eficiente del servicio de cloacas”, concluyó el gerente de Servicios.

Periodismo365