Cabe recordar que por las condiciones climáticas adversas, la semana pasada no pudo realizarse el evento organizado en el marco de la Navidad. Por ese motivo, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña invita a la comunidad a participar del Festival de Año Nuevo, una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar juntos la llegada del año 2026.

Además, se contará con la presentación del Mago Tobías Jokmanovich, música en vivo a cargo de Los Changos de Lavalle y Real Star, quienes animarán la velada con un show especial para celebrar el inicio del año. Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a ser parte de esta noche especial, pensada para compartir, disfrutar y comenzar el año con alegría.

